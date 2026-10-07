CHICAGO (ANP) - Robert Lewandowski heeft zijn voormalig ploeggenoot bij Bayern München, Thomas Müller, verslagen in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De Poolse spits won in de nacht van dinsdag op woensdag met zijn club Chicago Fire met 3-1 van de Vancouver Whitecaps, waar Müller speelt in de Major League Soccer.

De routiniers die bij Bayern samen de Champions League wonnen en tien keer kampioen van Duitsland werden, speelden niet de hele wedstrijd. De 38-jarige Lewandowski viel een kwartier voor tijd in en gaf de assist voor de 3-1 van Maren Haile-Selassie. Müller, inmiddels 37 jaar oud, stond de hele tweede helft in het veld.