Acteur Geno Segers heeft samen met de producenten van de musical Hadestown besloten om zijn hoofdrol in het stuk terug te geven. Dat melden Amerikaanse media. Hoewel er geen reden gegeven werd voor de beëindiging van de samenwerking, volgt zijn vertrek op kritiek die online kwam na bepaalde socialmediaberichten van de 49-jarige Amerikaan.

Segers, onder meer bekend van zijn rol in de series Pair of Kings en Banshee, zou in de musical de rol van Hades gaan spelen. Hij werd vorige week woensdag aangekondigd als nieuw castlid en zou vanaf 1 september beginnen als God van de Onderwereld. "De productie van Hadestown en Geno Segers hebben samen besloten dat hij niet langer meer in de Broadway-productie zal meespelen", luidt een officiële verklaring. Binnenkort wordt meer bekendgemaakt over wie de rol overneemt.

Nadat bekend werd dat Segers de rol van Hades zou gaan spelen, doken online oude filmpjes van hem op waarin hij zich ogenschijnlijk uitsprak tegen de deelname van transgenders in sportwedstrijden. Segers zette zijn Instagrampagina vervolgens op privé en haalde video's van zijn YouTubekanaal. Volgens The Hollywood Reporter heeft hij nog niet gereageerd op zijn vertrek uit de musical.