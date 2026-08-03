OOSTRUM (ANP) - In natuurgebied De Rosmolen woedt een "zeer grote brand", aldus veiligheidsregio Limburg-Noord. De brandweer is bezig de brand te bestrijden met "zeer veel mensen en voertuigen".

Door droge omstandigheden kan het vuur zich snel uitbreiden. De veiligheidsregio roept mensen op uit de omgeving weg te blijven en hulpdiensten niet te hinderen.

De NS heeft het treinverkeer tussen Nijmegen en Venray stilgelegd vanwege de brand. De vervoerder denkt dat treinen na 15.15 uur weer zullen rijden.