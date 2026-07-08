George Clooney mag zich rekenen tot de rijkste mensen in Frankrijk, schrijven Franse media. De Amerikaanse acteur, die eind vorig jaar de Franse nationaliteit verkreeg, staat op de vijfhonderdste plaats van de jaarlijkse rijkenlijst die het magazine Challenges woensdag heeft gepubliceerd.

Het vermogen van de Frans-Amerikaanse acteur en regisseur wordt geschat op 250 miljoen euro. Hoewel Clooney bekend is van zijn werk in de filmwereld, heeft hij ook veel van zijn vermogen aan iets anders te danken. Zo verkocht hij zijn tequilabedrijf Casamigos dat hij met twee vrienden oprichtte in 2017 voor 1 miljard dollar.

De Franse zakenman Bernard Arnault, topman van het bedrijf LVMH, staat met zijn familie bovenaan de lijst. De familie Hermès staat op de tweede plek.