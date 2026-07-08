Oud-basketballer Charles Barkley was uitgenodigd voor de bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce vorige week, maar heeft hiervoor naar eigen zeggen vriendelijk bedankt. Dat zei de 63-jarige Amerikaan, tegenwoordig actief als analist op tv, in de podcast Unfiltered with Ricky Bo and Bill Colarulo. Hij zegt dat hij geen zin had om zich ervoor op te doffen.

"Ik ga niet naar bruiloften of begrafenissen. Ik heb een uitnodiging gekregen, maar daarvoor heb ik vriendelijk bedankt, omdat ik dacht dat het een waardeloze show zou worden", zegt Barkley, die Travis en zijn broer Jason Kelce goed kent. De oud-speler van onder meer Phoenix Suns zei dat het "te veel" voor hem zou worden om de bruiloft in Madison Square Garden in New York bij te wonen. "Ik wil gewoon golfen en heb geen zin om me op te doffen en al die onzin. Maar ik waardeer de uitnodiging, dat was best bijzonder."

Swift en Kelce trouwden afgelopen vrijdag in Madison Square Garden tijdens een besloten ceremonie. Onder anderen acteur Adam Sandler, die als trouwambtenaar optrad, en zanger Ed Sheeran, actrice Selena Gomez, regisseur Steven Spielberg en rapper Jay-Z stonden op de ongeveer duizend koppen tellende gastenlijst.