George Clooney heeft het in zijn speech bij de opening van het Filmfestival van Venetië opgenomen voor de kunst- en cultuursector. Volgens hem proberen mensen met macht en degenen die cultuur schuwen 'het gewone volk' bang te maken, terwijl ze zelf ook geen helden zijn.

"We leven in een tijd waarin de mensen aan de macht en degenen met het meeste geld ons vertellen dat we bang moeten zijn voor elkaar", zei Clooney woensdagavond, na het ophalen van zijn oeuvreprijs, volgens vakblad Variety. "Maar wij weten wel beter, of niet? Want wij leren daadwerkelijk van de geschiedenis."

"De eerste mensen die de autoriteiten het zwijgen proberen op te leggen, zijn niet de politici", vervolgde de 65-jarige Amerikaan. "Het zijn journalisten die vragen stellen, kunstenaars die weigeren een simpel antwoord te geven, filmmakers, schrijvers, acteurs en muzikanten die erop staan dat iemand die je nog nooit hebt ontmoet jouw empathie verdient."

Volgens de acteur zijn "verhalen altijd gevaarlijk voor mensen die angst zaaien" en zijn "de mensen die boeken, muziek en verhalen vrezen nooit de helden uit de geschiedenis". Clooney zei zich wel bewust te zijn van zijn vak. "Goed, films stoppen geen oorlogen, verlagen de inflatie niet en lossen de verkiezingen niet op. Maar ze doen wel iets opmerkelijks. Ze herinneren ons eraan dat een vreemdeling nooit een vreemdeling is. Als we nog steeds samen in het donker kunnen zitten en om mensen kunnen geven die we nog nooit hebben ontmoet, komt het denk ik wel goed."