Het vertrek van prins Harry en zijn vrouw Meghan uit de Verenigde Staten is goed gevallen bij de Amerikaanse president Donald Trump. Toen Trump woensdag in de Oval Office een vraag kreeg van een journalist over de hertog en hertogin van Sussex, antwoordde hij "blij" te zijn dat de twee de Verenigde Staten hebben verlaten en zijn terugverhuisd naar het Verenigd Koninkrijk, meldt persbureau Reuters.

"Ik ben er blij mee. Ik was geen groot fan. Ik vond dat ze de koninklijke familie met groot onrespect behandelden. Dat zinde me niks", zei Trump. "Als ik de koninklijke familie was, had ik ze niet teruggenomen."

Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten, nadat zij hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd. Ze woonden op een groot landgoed in Montecito in de staat Californië. Het stel maakte eind augustus hun veelbesproken terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk, samen met hun twee kinderen Archie (7) en Lilibet (5).