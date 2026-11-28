Geraldine Kemper is binnenkort samen met leraar geschiedenis Tim Jacobs te horen in een Podimo-podcast over de geschiedenis van drugs. In Trip door de Tijd duikt het tweetal in de geschiedenis van drugssoorten als cannabis, lsd, cocaïne en speed.

"We kennen het effect, maar kennen we ook de geschiedenis?", schrijven de makers bij de aankondiging van de podcast op Instagram. Trip door de Tijd is vanaf 1 december te beluisteren.

De presentatrice verdiepte zich eerder in het onderwerp. Kemper heeft het BNNVARA-programma Spuiten en Slikken gepresenteerd.