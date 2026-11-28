LUSAIL(ANP) - Max Verstappen heeft in de derde vrije training voor de Grote Prijs van Qatar de derde tijd gereden. De viervoudig wereldkampioen was sneller dan in de trainingen van vrijdag, maar toch nog beduidend minder snel dan de twee coureurs van Mercedes. De nieuwe wereldkampioen Kimi Antonelli was veruit de snelste, zijn teamgenoot George Russell noteerde de tweede tijd.

Antonelli klokte 1.22,400 in zijn beste ronde op het circuit van Lusail. Russell gaf 0,249 seconden toe en Verstappen was 0,510 seconde langzamer. Isack Hadjar reed in zijn Red Bull de vierde tijd.

Later zaterdag is de kwalificatie voor de Grote Prijs op zondag. Verstappen won de afgelopen drie jaar in Qatar.