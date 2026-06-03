Fans van Gerard Joling hoeven niet bang te zijn dat ze hun idool niet meer live kunnen zien optreden. De zanger, die woensdag zijn laatste grote soloshows aankondigde, blijft naast zijn shows met de Toppers ook kleine optredens doen.

"Nog steeds treed ik meer dan honderd keer per jaar op in het land. Er is zo veel vraag naar, en de mensen doen zo ongelooflijk enthousiast mee met al die hits. Nee, daar ga ik nog niet mee stoppen", verduidelijkt de 66-jarige Joling in De Telegraaf. "Nog lang niet."

De zanger geeft op 19 en 20 februari twee 'afscheidsshows' in Rotterdam Ahoy. "Ik heb er heel veel zin in, maar weet ook wat ik me allemaal op de hals haal. Het vergt zo veel aan voorbereidingen. Maar dat is het waard."