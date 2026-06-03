SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijzen gingen woensdagochtend omhoog door het oplaaiende geweld in het Midden-Oosten. Iran heeft raketten afgevuurd op Koeweit en Bahrein en de Verenigde Staten vielen een Iraans commandocentrum aan. Daarmee zetten de olieprijzen de opmars van deze week voort door onzekerheid over een vredesdeal tussen Iran en de Verenigde Staten.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 94,94 dollar en Brentolie, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten, werd 1,2 procent duurder op 97,14 dollar per vat. Deze week zijn de prijzen met ongeveer 7 procent omhoog gegaan, mede door berichten dat Iran de onderhandelingen met de VS heeft stilgelegd.

De Amerikaanse president Donald Trump zou nog steeds optimistisch zijn dat een deal gesloten kan worden en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei hoop te hebben op een overeenkomst, waarbij de Straat van Hormuz volledig wordt heropend voor de scheepvaart.