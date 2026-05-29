Gerard Joling brengt WK-lied uit met ESPN

Gerard Joling heeft samen met sportzender ESPN een nummer uitgebracht voor het komende wereldkampioenschap voetbal. Het lied, Rood, Wit, Blauw, verscheen vrijdag op streamingdiensten.

Het nummer ging eerder deze week live in première tijdens de Eredivisie Awards op ESPN. Vrijdag verscheen ook de bijbehorende videoclip.

Volgens Joling draait het lied om steun voor het Nederlands elftal tijdens het WK. "Voetbal en muziek verbindt", aldus de zanger in een toelichting.

Het is niet de eerste keer dat Joling een nummer uitbrengt rond een groot voetbaltoernooi. De zanger maakte eerder onder meer WK- en EK-liedjes voor Oranje.