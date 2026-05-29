Minister: Ye mag naar Nederland komen, geen reden om hem te weren

De Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, mag naar Nederland komen om in Arnhem op te treden. Ye deed eerder antisemitische uitspraken, waardoor onder meer de Tweede Kamer hem de toegang tot Nederland wilde ontzeggen. Maar minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) ziet in de wet geen aanknopingspunten om hem te weren.

De minister heeft de afgelopen weken wel gekeken of die mogelijkheid er was. "Maar die hebben we niet kunnen vinden." Van den Brink zegt dat hij zich aan Europese afspraken moet houden en dat hij daarom geen andere optie heeft dan Ye toegang te verlenen. De Arnhemse burgemeester heeft inmiddels al een vergunning afgegeven voor optredens van Ye in de GelreDome, waar de rapper op 6 en 8 juni optreedt.

De Tweede Kamer had de minister gevraagd in gesprek te gaan met de organisatie, mocht Ye toch naar Nederland mogen. Volgens Van den Brink ligt dat bij de gemeente, en niet bij hem.