Gerard Joling geeft een extra afscheidsoptreden in Rotterdam Ahoy vanwege de grote vraag naar kaarten voor zijn concertreeks Only Joling - The Final Countdown. De extra show staat gepland op zondagmiddag 21 februari 2027.

"Ik ben compleet overdonderd door alle reacties", laat Joling zondag weten. "Dat de verkoop van de eerste shows zo snel zou gaan had ik gehoopt, maar dat het zó hard zou lopen had ik echt niet durven dromen."

De eerste twee concerten van de concertreeks, op 19 en 20 februari 2027, zijn inmiddels uitverkocht. Verder staat er nog een optreden gepland op 21 februari in de avond. Met de optredens neemt Joling afscheid van zijn grote soloshows. Hij blijft wel met de Toppers en in kleine zalen optreden.