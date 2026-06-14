NEW YORK (ANP/DPA) - De Somalische scheidsrechter Omar Abdulkadir Artan wordt door de FIFA volledig uitbetaald, ondanks dat hij op het WK voetbal geen enkele wedstrijd zal fluiten. Dat heeft een woordvoerder van de mondiale voetbalbond bevestigd aan persbureau dpa, na eerdere berichtgeving van de BBC.

De Verenigde Staten weigerden de arbiter, die vorig jaar door de Afrikaanse voetbalbond werd verkozen tot scheidsrechter van het jaar, de toegang tot het land. Hem worden "banden met vermoedelijke leden van terroristische organisaties" verweten. Zelf zei Artan over de juiste papieren te beschikken.

Volgens een FIFA-woordvoerder krijgt Artan de volledige toernooivergoeding zonder op het WK in actie te komen. Het is nog niet bekend hoe hoog het bedrag is dat scheidsrechters pas na afloop van het toernooi ontvangen.

Eerder deze week kreeg de 34-jarige Artan van de Europese voetbalbond de UEFA Supercup toegewezen. Die wedstrijd gaat tussen Champions League-winnaar Paris Saint-Germain en Aston Villa, dit jaar de beste in de Europa League.