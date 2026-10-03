Gert Verhulst sluit niet uit dat hij zijn belang in Studio 100 in de toekomst verkoopt. De 58-jarige medeoprichter van het entertainmentbedrijf zegt in een interview met De Telegraaf dat een verkoop momenteel niet aan de orde is, maar dat de kans dat hij zijn aandeel ooit verkoopt "reëel" is.

"Misschien ooit, alleen speelt dat op dit moment niet", antwoordt Verhulst op de vraag of hij eraan denkt zijn belang te verkopen. Hij zegt dat hij anders misschien zou overwegen zijn aandeel aan zijn kinderen Viktor en Marie over te dragen. Omdat Studio 100 meerdere aandeelhouders heeft, ligt dat volgens hem ingewikkelder. "Ik kan de anderen niet met mijn kinderen opzadelen. Dus de kans dat ik mijn deel ooit verkoop is reëel."

Verhulst richtte Studio 100 in 1996 samen met Hans Bourlon en Danny Verbiest op. Het bedrijf is onder meer bekend van K3, Kabouter Plop en Samson en is daarnaast eigenaar van de Plopsa-pretparken.

Verhulst vertelt ook dat hij meerdere keren met John de Mol heeft gesproken. Van een overname is volgens hem geen sprake. "Voorlopig gaat hij de boel niet overnemen en ik zijn boel ook niet." Wel bespreken de twee andere mogelijkheden voor samenwerking. "We maken wilde plannen om samen iets te doen. Ik sluit zeker niet uit dat dat in de toekomst gaat gebeuren."

Studio 100 onderzoekt daarnaast of de Vlaamse spektakelmusical Red Star Line naar Nederland kan komen. Volgens Verhulst zijn ook gesprekken gaande om de musical 40-45 naar andere landen te brengen. Wat er uiteindelijk gebeurt, hangt volgens hem mede af van het succes van Flodder, de nieuwe spektakelvoorstelling die volgend jaar in Barneveld te zien is.