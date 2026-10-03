MEKELLE (ANP/AFP) - Rebellen in Tigray hebben zaterdag de regionale hoofdstad Mekelle in het noorden van Ethiopië verlaten, melden een lokale journalist en inwoners aan het Franse persbureau AFP. Pro-regeringstroepen zouden steeds verder oprukken richting de stad.

"Strijders en leiders van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) verlaten Mekelle", aldus de journalist. Overheidsgebouwen en politiebureaus zouden zijn achtergebleven zonder beveiligingspersoneel. Inwoners zeggen tegen AFP te vrezen voor plunderingen.

Vrijdag nam het Ethiopische regeringsleger de luchthaven van Mekelle in, die op ongeveer 10 kilometer afstand van de stad ligt. Er zouden nog geen regeringstroepen in de stad zelf zijn waargenomen.

De gevechten in het noorden van Ethiopië braken vorige maand uit, toen de rebellenbeweging TPLF aanvallen uitvoerde op aangrenzende regio's. Gevreesd werd voor een terugkeer van de verwoestende burgeroorlog van 2020 tot 2022, waarbij ongeveer 600.000 mensen omkwamen.