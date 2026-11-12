Gert Verhulst drinkt minimaal tien kopjes koffie per dag

Gert Verhulst drinkt naar eigen zeggen makkelijk tien kopjes koffie per dag. Dat bekent de baas van Studio 100 in de podcast Vik & Gert, die hij samen met zijn zoon Viktor maakt.

Zoon Viktor vraagt zijn vader hoeveel koffie hij nou eigenlijk per dag drinkt, waarop Gert gaat rekenen. "Meestal als ik 's ochtends de deur uitga, zijn er toch al vijf of zes naar binnen", zegt hij tot ongeloof van Viktor. "Weet je wat dat is? Vijf of zes koffie voor je de deur uitgaat? Of ga jij pas 's avonds de deur uit?", grapt de programmamaker.

Volgens Gert begint het al zodra hij wakker wordt. "Ik drink minstens twee koffies, meestal drie, nog voor ik uit mijn bed kom. Ellen vraagt dan: 'Wil je een koffietje?' Daarna nog een koffietje of twee. Dan neem ik een douche en eet ik een cracotte met een koffietje of twee." Viktor noemt het dieet van zijn vader droogjes "voedzaam", waarop Gert verdergaat met het doornemen van zijn dag, die verdergaat op het hoofdkantoor van Studio 100 in Schelle. "En daar neem ik vaak uit verveling een koffie tussen twee meetings door."

Viktor rekent daarop zelf mee en komt met een bijzondere conclusie. "Dus jij gaat richting de tien koffies per dag?", waarop zijn vader instemmend knikt. "Minimum", aldus Gert. "En jij bent verbaasd dat je altijd zo veel zweet", besluit Viktor.