DUBLIN (ANP) - De Europese Unie heeft Oekraïne materiële hulp toegezegd om de Oekraïners door de winter heen te helpen. Het gaat onder meer om vijfhonderd generatoren waarmee de stroomvoorziening in stand kan worden gehouden. Dat hebben voorzitter van de EU-regeringsleiders, António Costa, en voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, donderdag bekendgemaakt.

Dat deden ze na een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens een bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG) in Dublin.

"We hebben beloofd te helpen de stroomvoorziening in stand te houden en de Oekraïners door de winter heen te helpen. En die belofte lossen we in", aldus de twee EU-kopstukken in een gezamenlijke verklaring.

Ook gaat de EU helpen bij het opzetten van noodsteuncentra. Daarnaast kan Oekraïne vier drijvende bruggen vanuit Noorwegen en tweehonderd bussen tegemoetzien.