De Franse politie heeft de twee in september aan de Rivièra gestolen en verdwenen werken van de Franse schilder Auguste Renoir (1841-1919) in een garage teruggevonden. Media berichten hierover op basis van de politie. Die heeft deze week vijf aanhoudingen verricht naar aanleiding van de roof op 8 september van vier schilderijen uit het Renoir Museum in Cagnes-sur-Mer, dat bij Nice ligt. Twee werken werden snel na de roof achtergelaten omdat de politie eraan kwam.

Volgens Nice-Matin zijn de schilderijen, 'Madame Colonna Romano' en 'Jeune femme au puits', in goede staat. Het is niet bekend waar ze zijn gevonden, maar het was niet in de buurt van het departement waar het museum staat. Ze zijn naar schatting samen tussen de 8 en 10 miljoen euro waard.

De overvallers knipten een gat in een tuinhek, drongen het huis binnen en waren binnen vijf minuten vertrokken met de vier werken. Volgens justitie hadden ze de waardevolste schilderijen van het museum op het oog.