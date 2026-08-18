Gevluchte Iraanse regisseur Mohammad Rasoulof naar De Balie

De Iraanse filmmaker Mohammad Rasoulof komt op 4 september naar De Balie in Amsterdam. De regisseur spreekt daar over zijn werk en de invloed van politieke repressie op kunst. Het is volgens De Balie de eerste keer dat Rasoulof in Nederland spreekt sinds het uitbreken van de oorlog in zijn vaderland.

Rasoulof ontvluchtte Iran in 2024, nadat hij opnieuw tot een gevangenisstraf was veroordeeld vanwege zijn werk en kritiek op het Iraanse regime. Tijdens zijn bezoek aan De Balie gebruikt hij fragmenten uit zijn films om te laten zien hoe politieke onderdrukking niet alleen bepaalt waarover kunstenaars kunnen spreken, maar ook invloed heeft op de manier waarop zij hun werk maken.

De filmmaker won in 2020 de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn met There Is No Evil. Voor The Seed of the Sacred Fig kreeg hij in 2024 een speciale juryprijs op het filmfestival van Cannes. De film, over de protesten en repressie in Iran na de dood van Mahsa Amini, werd ook genomineerd voor een Oscar.

Rasoulof is te gast in het kader van The State of the World, een jaarlijkse interviewreeks van De Balie en het Nederlands Theaterfestival over de rol van kunst in de hedendaagse wereld.