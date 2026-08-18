Schreuder hoopt met steun NEC-publiek op stunt tegen Bodø/Glimt

NIJMEGEN (ANP) - NEC-trainer Dick Schreuder hoopt woensdag in de play-offs van de Champions League tegen het Noorse Bodø/Glimt op een stunt. Volgens de coach van de Nijmegenaren is het daarbij cruciaal dat zijn ploeg het eerste halfuur goed doorkomt. "Ik hoop dat we in de wedstrijd blijven en dat we er nog steeds goed voor staan als we naar Noorwegen gaan", zei Schreuder in de persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd op woensdag. De return is volgende week in Noorwegen.

Op woensdag zal in het uitverkochte Goffertstadion voor het eerst de hymne van de Champions League te horen zijn. "Het publiek kan een grote rol spelen. Dan kun je als trainer tactisch van alles doen en mooie praatjes hebben, maar er ontstaat een andere energie als de ploeg met het publiek meegaat", aldus Schreuder. "De hele stad leeft met ons mee, dat geeft een extra boost."

FK Bodø/Glimt haalde vorig seizoen de laatste zestien in de Champions League, waar van Internazionale werd verloren. De ploeg van trainer Kjetil Knutsen staat bovenaan in de Noorse competitie.