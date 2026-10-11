David en Victoria Beckham onderhouden graag een wekelijkse familietraditie en eten elke zondagavond met hun kinderen Romeo, Cruz en Harper. "We zijn eigenlijk heel traditioneel als gezin", vertelt Victoria aan de Britse krant Sunday Times. Als de agenda's het toelaten, eten de Beckhams elke week om 18.30 uur met elkaar.

Victoria zegt dat haar man groot liefhebber is van de English roast, een traditionele Britse maaltijd met onder meer geroosterd vlees en aardappelen, die vaak op zondag wordt gegeten. "Yorkshire puddings zijn altijd een groot succes, met vulling en veel groenten", vertelt ze. Ze voegt er wel aan toe dat de ex-profvoetballer geen pastinaak lust. "Dat is een van de weinige dingen die mijn man niet lekker vindt en dus niet eet." De jus wordt echter niet zelf gemaakt. Volgens haar gebruikt de familie daarvoor een pakje.

Victoria hoeft naar eigen zeggen niet aan haar gezinsleden te vragen of zij tijdens het diner hun mobiele telefoon weg willen leggen, omdat iedereen druk met elkaar in gesprek is.

David en Victoria Beckham hebben in totaal vier kinderen. Eerder dit jaar verbrak oudste zoon Brooklyn het contact met zijn ouders. In een lange verklaring stelde hij onder meer dat zijn ouders hem controleerden en dat hij geen verzoening met zijn familie wilde.