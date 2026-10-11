SINGAPORE (ANP) - Max Verstappen heeft de Grote Prijs van Singapore op zijn naam geschreven. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull in de Formule 1 leidde van start tot finish en bleef Ferrari-coureur Charles Leclerc uit Monaco en de Italiaan Kimi Antonelli in de Mercedes voor.

Voor Verstappen is het de eerste zege in de GP van Singapore. Dat was een van de weinige GP's die hij nog niet had gewonnen, maar waar hij wel al drie keer als tweede was geëindigd. Verstappen had eerder zaterdag de sprintrace gewonnen in Singapore. Dat was zijn eerste zege op het circuit van Marina Bay.