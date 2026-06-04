Ghislaine Plag vormt deze zomer samen met Henry Schut het presentatieduo van NOS Radio Tour de France op NPO Radio 1. Plag volgt daarmee Robbert Meeder op, die onlangs met pensioen ging.

Het radioprogramma is tijdens de Tour de France dagelijks tussen 14.00 en 18.00 uur te horen. Schut presenteert de eerste twee uur, waarna Plag het stokje overneemt voor de finale van de etappe.

Verslaggever Sebastiaan Timmerman volgt de koers vanaf de motor. In de studio schuiven onder anderen oud-wielrenners Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten en Marcel Kittel aan als analisten.

In de laatste Tourweek zendt het programma live uit vanuit het Tourcafé in Hilversum. Bezoekers kunnen daar de etappes volgen op een groot scherm en optredens van artiesten bijwonen.