HSINCHU (ANP/BLOOMBERG) - De wereldwijde vraag naar chips die nodig zijn om toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) te laten draaien, is groter dan wat fabrikanten kunnen leveren. Dat zei topman C.C. Wei van het Taiwanese chipconcern TSMC donderdag op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in Hsinchu.

Volgens de baas van de grootste producent van geavanceerde chips voor AI-toepassingen ter wereld kan het nog jaren duren voordat het bedrijf aan de grote vraag van vooral Amerikaanse klanten kan voldoen. TSMC, dat chips maakt voor grote bedrijven als Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) en Apple, is een belangrijke speler in de wereldwijde AI-industrie en een belangrijke afnemer van de chipmachines van ASML.

TSMC werkt hard om aan alle klantvraag te voldoen en heeft zijn aanwezigheid buiten Taiwan uitgebreid om de productiecapaciteit te vergroten. Zo investeert het bedrijf onder meer 165 miljard dollar in de bouw van nieuwe fabrieken in de Amerikaanse staat Arizona.