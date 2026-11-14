Gijs Naber is de nieuwe hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal. Dat werd zaterdag duidelijk tijdens de landelijke intocht in het Brabantse Grave. De acteur is de opvolger van Stefan de Walle, van wie in september duidelijk werd dat hij ermee stopt.

De 46-jarige Naber is onder meer bekend van zijn rol als Willem Holleeder in de Videoland-serie Judas. Daar kreeg hij in 2019 een Gouden Kalf voor beste acteur in een tv-drama voor. Vijf jaar eerder kreeg hij ook een Kalf voor zijn rol in de film Aanmodderfakker.

De Walle vertolkte de rol van de goedheiligman sinds 2011. Hij nam het destijds over van Bram van der Vlugt. De Walle zei bij de aankondiging dat hij "met pijn in het hart" stopte. De precieze reden is niet bekendgemaakt. Vorige week werd duidelijk dat het niet zijn eigen keuze zou zijn geweest.

De afgelopen tijd deden veel namen van verschillende acteurs de ronde die De Walle zouden opvolgen. Het ging om onder anderen Daan Schuurmans, maar die geruchten ontkende hij zelf. Ook Erik van Muiswinkel, Ramsey Nasr, Kasper van Kooten en Mark van Eeuwen werden genoemd.