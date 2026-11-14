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Gijs Naber neemt mijter over van Stefan de Walle

14 nov , 12:33Landelijk
anp141126073 1
ANP
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GRAVE (ANP) - Gijs Naber is de nieuwe hoofdrolspeler in het Sinterklaasjournaal. Dat werd zaterdag duidelijk tijdens de landelijke intocht in het Brabantse Grave. De acteur is de opvolger van Stefan de Walle, van wie in september duidelijk werd dat hij ermee stopt.
De 46-jarige Naber is onder meer bekend van zijn rol als Willem Holleeder in de Videoland-serie Judas. Daar kreeg hij in 2019 een Gouden Kalf voor beste acteur in een tv-drama voor. Vijf jaar eerder kreeg hij ook een Kalf voor zijn rol in de film Aanmodderfakker.
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