Giorgio Hokstam stopt met ochtendshow bij 100% NL

Giorgio Hokstam is voortaan niet meer te horen in de ochtendshow van 100% NL. De radiomaker gaat vanaf 21 september een radioprogramma maken in de avond. Ingrid Jansen, die de afgelopen jaren samen met Hokstam de ochtendshow verzorgde, blijft. Zij doet de ochtendshow de komende tijd samen met Erik van Roekel, onder de noemer Goeiemorgen Nederland.

"Naast het presenteren van de ochtendshow op 100% NL ben ik ook voice-over, content creator en, het belangrijkste, vader van drie jonge kinderen", aldus Hokstam. Hij zegt daarnaast nog veel ambities te hebben, waar nu minder ruimte voor is. "Ik merkte de laatste tijd dat de schoen daardoor begon te wringen, een gevoel dat sterker werd en waar ik uiteindelijk hele fijne en openhartige gesprekken over heb kunnen voeren met Ingrid en de zender. Ik ben blij dat de uitkomst is dat ik de dag mag afsluiten met onze fantastische luisteraars."

Erik van Roekel was tot nu toe tussen 10.00 en 12.00 uur te horen op 100% NL. Doordat hij verplaatst naar de ochtendshow, zullen de programma's van Barry Paf en Colin Banks in de ochtend en middag een uur langer duren.