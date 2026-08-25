Kroonprins en kroonprinses opnieuw op bezoek bij koning Harald

De Noorse kroonprins Haakon en zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit zijn opnieuw op bezoek gegaan bij koning Harald in het ziekenhuis. Volgens het Noorse persbureau NTB arriveerde het stel net na 11.30 uur in de auto en reed de kroonprins zelf, net als op maandag.

De 89-jarige koning Harald ligt sinds vorige week maandag in het ziekenhuis, waar hij wordt behandeld voor de bloedziekte hemolytische anemie. Hij kreeg tevens antibiotica. Dit weekend ging het slechter met de koning, maar sinds zondag zou zijn toestand "stabiel" zijn, meldde het Noorse hof.

Zaterdag, zondag en maandag gingen Haakon en Mette-Marit ook al op ziekenbezoek. Dinsdag viert het stel hun zilveren huwelijksjubileum in besloten kring, vanwege de gezondheid van Mette-Marit, die in juni een longtransplantatie onderging.