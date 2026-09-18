Gitaar van Johnny Marr brengt bijna 360.000 pond op

Een gitaar van Johnny Marr die naar verwachting maximaal 80.000 pond zou opbrengen, is bij een veiling voor 358.400 pond (ruim 410.000 euro) verkocht. De Rickenbacker uit 1982 was het topstuk uit een grote verzameling gitaren en andere spullen van de voormalige gitarist van The Smiths die donderdag bij Christie's onder de hamer ging.

Marr gebruikte de zwarte gitaar onder meer bij opnames van nummers van The Smiths. Het instrument werd later ook uitgeleend aan Oasis en is te zien op de hoes van de debuutsingle Supersonic van die band.

De volledige veiling van 111 kavels bracht bijna 3,65 miljoen pond op, meer dan drie keer zoveel als vooraf was geschat. Ook andere gitaren van Marr leverden veel meer op dan verwacht. Een rode Gibson ES-355 ging voor 204.800 pond van de hand en een Fender Jaguar die Marr gebruikte voor de James Bond-film No Time To Die bracht 46.080 pond op.

Van 31 kavels wordt de volledige hamerprijs verdeeld over de Britse organisaties Guide Dogs en National Autistic Society.