Joop van den Ende bekritiseert troonrede met advertentie in krant

Joop van den Ende heeft met een paginagrote advertentie in De Volkskrant zijn kritiek geuit op de troonrede. "Rijk aan geld. Arm aan verbeelding", staat vrijdagochtend in hoofdletters bovenaan de twaalfde pagina van de krant.

Op Prinsjesdag ging het over de troonrede, miljoenennota, het koffertje, de economie, veiligheid en toekomst, somt de mediamagnaat op. "Maar in de troonrede: geen woord over kunst en cultuur", staat er, opnieuw in hoofdletters geschreven. "Een land leeft niet alleen van wat het verdient. Een land leeft van wat het denkt, maakt, speelt, schrijft, zingt en verbeeldt. Nederland is een rijk land. Laten we zorgen dat we ook rijk van geest blijven", benadrukt de producent.

"Kunst en cultuur zijn geen bijzaak. Ze zijn de ziel van de samenleving", sluit de 84-jarige Van den Ende het bericht af.