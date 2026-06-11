Het Glazen Huis van 3FM Serious Request staat dit jaar in Arnhem. Dat werd donderdagochtend bekendgemaakt in de ochtendshow van radiozender 3FM.

Burgemeester Ahmed Marcouch zei in de uitzending "ontzettend trots" te zijn dat het evenement naar zijn stad komt. Eerder op de ochtend was al bekend dat Serious Request dit jaar in actie komt voor de Nederlandse Brandwonden Stichting.

Serious Request vindt traditiegetrouw plaats in de week voor kerst. Vorig jaar werd een recordbedrag van 18,4 miljoen euro opgehaald voor Spieren voor Spieren. Toen stond het Glazen Huis in Den Bosch.