Het was vroeger de grote droom van Steven Spielberg om een James Bond-film te maken, maar als de regisseur nu gevraagd zou worden voor zo'n film, dan zou hij het aanbod afwijzen. Dat zegt de filmmaker in de podcast The Rest Is Entertainment. Volgens Spielberg zou hij tegenwoordig "onbetaalbaar" zijn.

Nadat zijn film Jaws uit 1975 een succes bleek, ging Spielberg naar Bond-producent Cubby Broccoli toe om zijn diensten aan te bieden. "Ik benaderde Cubby nadat Jaws een hit werd. Ik wilde altijd al een James Bond-film maken vanaf het moment dat ik Dr. No had gezien. Dus ik belde Cubby direct na Jaws en bood me aan. Ik zei: 'Als je een regisseur nodig hebt, zou ik er graag eentje maken.' Maar hij zei nee."

Enkele jaren later belde Broccoli terug, maar met het verzoek om de melodie van Close Encounters of a Third Kind te gebruiken voor de Bond-film Moonraker. Spielberg zegt dat hij de melodie wel wilde geven in ruil voor de regie van een Bond-film, maar daar ging de producent niet in mee. "Maar ik gaf hem die melodie alsnog. Ze bleven me afwijzen, Broccoli in ieder geval. Maar hij heeft nooit uitgelegd waarom hij me niet in de Bond-familie toeliet."

Gelukkig voor Spielberg kwam er in 1977 een andere klus op zijn pad toen hij George Lucas sprak. "Hij zei: 'Ik heb iets beters dan Bond. Het heet Indiana Smith', zoals het op dat moment heette", zegt Spielberg over de franchise die later bekend zou worden onder de naam Indiana Jones. "Hij vertelde me het plot van de serie en zo heb ik die baan gekregen. Maar als ze me nu nog zouden vragen voor een James Bond-film, zou ik zeggen dat ze me niet kunnen betalen."