Ryan Murphy sluit niet uit dat hij Glee ooit nieuw leven inblaast. Volgens de producent is de serie, die liep tussen 2009 en 2015, momenteel populair bij een nieuwe generatie. "En dan denk ik: misschien moet die show terugkeren", zegt hij tegen People.

"Mijn nostalgie en liefde voor die serie zijn groot genoeg om te denken: 'nou, misschien zouden mensen wel een nieuwe versie willen zien'. Dus ja, ik houd van die serie en ik hield van wat het werd en wat het voor zoveel mensen betekende", aldus Murphy.

De serie ging over een koorclub van een middelbare school en had een trouwe schare fans. Hoofdrollen waren onder meer voor Lea Michele, Cory Monteith, Amber Riley, Chris Colfer, Dianna Agron en Naya Rivera.

Verschillende acteurs leven inmiddels niet meer. Monteith overleed in 2013 nog tijdens de show aan een overdosis en Mark Salling maakte in 2018 een einde aan zijn leven, vlak voordat hij voor de rechter moest verschijnen vanwege het bezit van kinderporno. Rivera verdronk in 2020 toen ze met haar zoontje aan het zwemmen was.