Sopranos-acteur Vincent Pastore (80) overleden

De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij werd zaterdag dood aangetroffen in zijn woning in New York, meldt Deadline. De doodsoorzaak wordt nog onderzocht.

Pastore is vooral bekend van zijn rol in de HBO-serie The Sopranos, waarin hij de rol van Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero speelde. Het personage was jarenlang de beste vriend van Tony Soprano (James Gandolfini) tot hij informant voor de FBI werd. De dood van Big Pussy aan het einde van het tweede seizoen wordt gezien als een van de meest gedenkwaardige scènes in de veelbekroonde serie.

Voor Pastore begon zijn acteercarrière begin jaren negentig met een serie kleine rolletjes. Zo dook hij onder meer op in de Nederlandse film Flodder in Amerika! waarin de familie Flodder naar de Verenigde Staten reist.

Pastore brak enkele jaren later door met bijdragen in de film The Jerky Boys en Gotti. Daarna volgden nog talloze films zoals Mickey Blue Eyes, Money Train en Revolver. Ook sprak hij een stem in voor de animatiefilm Shark Tale.

De acteur werd volgens Deadline gevonden door een buurman nadat hij al drie dagen niets van Pastore had gehoord.