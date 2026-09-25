Glee-bedenker heeft script af van mogelijke reboot

Een mogelijke terugkeer van de serie Glee lijkt weer een stapje dichterbij te zijn gekomen. Bedenker Ryan Murphy zegt dat hij het script van de reboot af heeft. "Ik heb het script een uur geleden geschreven", vertelde Murphy tegen Entertainment Tonight.

"Brad (Falchuk), Ian (Brennan) en ik, die de eerste twee seizoenen hebben geschreven, hebben iets op papier gezet. Ik heb contact gehad met zo'n tien leden van de oorspronkelijke cast. Het was heel hartverwarmend, en ze hadden allemaal veel vragen, maar ze waren allemaal erg enthousiast over het idee", liet de producer van de serie weten.

Ook vertelde hij dat niemand het script nog heeft gelezen, maar dat hij openstaat voor advies van de acteurs. "Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden, vooral de cast, want we waren heel hecht toen we de serie maakten," legde hij uit.

Deadline meldde op basis van bronnen dat de reboot nog niet is ondergebracht bij een platform. Eerder liet Murphy al aan People weten dat hij ideeën heeft voor de terugkeer van de succesvolle serie, die liep tussen 2009 en 2015. Volgens hem slaat de serie vooral aan bij de nieuwe generatie. De serie volgt een schoolkoor op de fictieve middelbare school William McKinley High School in Ohio. Inmiddels zijn een aantal acteurs van de serie al overleden. Cory Monteith overleed in 2013 aan een overdosis en Mark Salling maakte in 2018 een einde aan zijn leven, vlak voordat hij voor de rechter moest verschijnen vanwege het bezit van kinderporno. In 2020 verdronk Naya Rivera toen ze met haar zoontje aan het zwemmen was.