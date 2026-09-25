Muziekvideo nieuw nummer Taylor Swift in première bij VMA's

De muziekvideo van het nieuwe nummer van Taylor Swift, Patient Zero, zal zondag tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards voor het eerst te zien zijn. Dat laat Swift in een bericht op X weten, met daarbij een fragment van de clip.

In het fragment dat Swift deelde, zijn onder meer acteurs Colin Farrell en Dakota Johnson te zien. Ook zijn er beelden van een begraafplaats en is Swift in tranen te zien. Cameraman Emmanuel Lubezki, die Oscars won voor The Revenant, Birdman en Gravity, heeft de video gefilmd. Televisiezenders CBS en MTV stellen in een verklaring dat "deze exclusieve première een jarenlange traditie is van de VMA's om artiesten en publiek samen te brengen voor grote live-muziekmomenten".

Patient Zero is vanaf vrijdag al te luisteren en staat op haar album The Life of a Showgirl: The Encore, de uitgebreide versie van haar eerder verschenen album The Life of a Showgirl. Ook zijn er nog drie andere nummers verschenen die op de heruitgave staan.