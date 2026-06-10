Actrice Glenn Close en filmregisseur Ridley Scott worden dit jaar met een ere-Oscar onderscheiden voor hun oeuvre. Dat heeft The Academy of Motion Picture Arts & Sciences woensdag bekendgemaakt. Naast de twee worden ook Floyd Norman, de eerste zwarte animator van Disney, en producenten Christine Vachon en Pamela Koffler, die zich al jarenlang inzetten voor de onafhankelijke film, geëerd met een gouden beeldje.

Close en Scott waren in het verleden meermaals genomineerd voor de filmprijzen zonder ooit een Oscar te winnen. De actrice deelt met acht nominaties het record met de overleden Peter O'Toole voor de meeste nominaties zonder winst. "Glenn Close heeft met haar buitengewone oeuvre, dankzij haar ongeëvenaarde emotionele bereik, enkele van de meest complexe personages in de filmgeschiedenis tot leven gebracht", laat Academy-voorzitter Lynette Howell Taylor weten in een verklaring op de website van de organisatie.

De prijzen worden tijdens de 17e editie van de Governors Awards uitgereikt op zondag 15 november. De prijsuitreiking vindt traditiegetrouw plaats in de Ray Dolby Ballroom in Hollywood.