De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn woensdagavond aanwezig bij een speciale mis in de wereldberoemde kathedraal La Sagrada Família in Barcelona, die wordt geleid door paus Leo. De paus zegent na de dienst de 172,5 meter hoge Jezus-toren in van de nog niet afgebouwde kerk.

De kathedraal is ontworpen door de beroemde architect Antoni Gaudí, die 10 juni 1926 overleed. De ceremonie van woensdagavond valt samen met de honderdste sterfdag van de Spaanse architect.

Paus Leo kwam zaterdag aan in Spanje en werd verwelkomd door Felipe en Letizia. Zondag hield hij een mis in Madrid, waarbij naast 1,2 miljoen mensen ook het koninklijk gezin aanwezig was. Donderdag zet de paus zijn Spaanse reis voort met een bezoek aan de Canarische Eilanden.