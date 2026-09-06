Actrice Glenn Close sprak geen woord Spaans toen zij een belangrijke bijrol accepteerde in het Spaanse epos La Bola Negra. Dat zegt zij in gesprek met journalist Kyle Buchanan, die hierover bericht op X. De 79-jarige Close speelt in de film een professor in de literatuur.

"Het zit niet in mijn aard om te zeggen: nee, dit kan ik niet", aldus Close. Daarom besteedde zij tijdens de opnames van The Hunger Games alle uren die zij had aan Spaanse les.

De Spaanse film verweeft drie verhaallijnen van drie gay mannen in 1932, 1937 en 2017 met elkaar. La Bola Negra verbrak bij de wereldpremière in Cannes bijna het applausrecord. De staande ovatie duurde maar liefst twintig minuten.

La Bola Negra is dit najaar in de Amerikaanse bioscopen te zien. De film komt in januari uit in Nederland. La Bola Negra wordt vermoedelijk dit jaar de Spaanse Oscarinzending. Close krijgt sowieso in november een ere-Oscar voor haar volledige oeuvre.