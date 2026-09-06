ROTTERDAM (ANP) - Anis Hadj Moussa staat alsnog voor een vertrek bij Feyenoord. De club uit Rotterdam zou een nieuw bod van Al-Ittihad op de rechtsbuiten hebben geaccepteerd, zo vertelde de zaakwaarnemer van de rechtsbuiten aan buitenlandse media.

De club uit Saudi-Arabië zou ruim 40 miljoen euro over hebben voor de international van Algerije. Feyenoord zou nog wel op een bankgarantie wachten. Al-Ittihad heeft tot 23.59 uur de tijd om de transfer rond te maken. Daarna gaat de transfermarkt in Saudi-Arabië op slot.

De 24-jarige Hadj Moussa wordt de duurste Feyenoorder ooit als de transfer doorgaat. Hij verbreekt dan het record van Mats Wieffer die twee jaar geleden voor 32 miljoen euro naar Brighton & Hove Albion vertrok.

Transfer

Trainer Giovanni van Bronckhorst liet Hadj Moussa zaterdag buiten zijn selectie voor de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC (1-3). De vleugelspeler had zijn zinnen gezet op een transfer en meldde zich zaterdag twee keer te laat, onder meer voor een bespreking. Van Bronckhorst vertelde na de wedstrijd in Nijmegen dat Hadj Moussa bij Feyenoord bleef. "Ik heb te horen gekregen dat hij absoluut niet vertrekt", zei hij.

Feyenoord lijkt nu alsnog akkoord met een verhoogd bod van de steenrijke club uit Saudi-Arabië. De club kan nu alleen nog maar een transfervrije vervanger voor Hadj Moussa aantrekken. Die mogelijke speler is echter niet op tijd ingeschreven voor de Champions League.

Feyenoord speelt woensdag een uitduel met FC Barcelona in het belangrijkste toernooi voor Europese clubteams.