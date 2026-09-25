Global Citizen Festival geannuleerd om dreigend noodweer

Het Global Citizen Festival in New York gaat niet door. De organisatie heeft besloten het evenement te annuleren vanwege het verwachte extreme weer komend weekend, werd vrijdag bekendgemaakt.

Volgens de organisatie is het de eerste keer in veertien jaar dat het festival afgelast wordt. Het jaarlijkse muziekfestival in Central Park werd in 2012 voor het eerst georganiseerd.

Op het festival zouden onder meer Lauryn Hill en Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson optreden.

Het noordoosten van de Verenigde Staten krijgt komende dagen te maken met hevige regen en harde wind. Global Citizen is niet het enige muziekevenement dat vanwege het verwachte weer niet doorgaat. Ook de concerten van Ed Sheeran in de buurt van Boston op vrijdag en zaterdag gaan niet door.