Frederik schilderde zelf mee aan eerste portret als koning

De Deense koning Frederik heeft vrijdag een portret van zichzelf onthuld op kasteel Frederiksborg. De koning trok tijdens een ceremonie op het kasteel het gordijn naar beneden, onder toeziend oog van onder anderen zijn vrouw koningin Mary.

Op het portret staat Frederik in vol kostuum in een landschap met een achtergrond van bloemen. Deze zijn een eerbetoon aan koningin Margrethe, de moeder van Frederik.

Het portret van kunstenaar Cathrine Raben Davidsen is het eerste geschilderde portret van Frederik sinds hij koning werd. Volgens het Deense persbureau Ritzau heeft Frederik zelf een kleine bijdrage geleverd. Davidsen had gevraagd of de koning een aantal van de bloemen wilde schilderen. "Ik vond het mooi om hem op de een of andere manier deel te laten uitmaken van het werk", zei ze bij Ritzau.

Frederik en de kunstenares ontmoetten elkaar een aantal keer een-op-een. Zij vond het belangrijk de koning te leren kennen omdat ze met het portret zowel Frederik als koning als persoon wilde tonen.