De leden van de Haagse rockband Golden Earring hebben vrijdagochtend de Top 4000 Lifetime Achievement Award gekregen. Cesar Zuiderwijk, Rinus Gerritsen en Barry Hay waren bij Radio 10 te gast om het startsein te geven voor de Top 4000 van de zender. Zij kregen de onderscheiding voor hun "uitzonderlijke bijdrage aan de (internationale) muziekgeschiedenis", aldus de radiozender.

Golden Earring stopte in januari na een reeks concerten in Ahoy in Rotterdam. Volgens Radio 10 is het afscheid van de rockband terug te zien in de Top 4000. Het nummer Radar Love staat op plek 4 in de lijst. In totaal zijn de Hagenaars met veertien nummers vertegenwoordigd in de Top 4000.

Golden Earring startte vrijdagochtend zelf het eerste nummer van de lijst in bij presentatoren Jeroen Kijk in de Vegte en Jan-Willem Roodbeen. Tijdens de uitreiking van de Lifetime Achievement Award werd Barry Hay emotioneel na het oplezen van het juryrapport door Jeroen Kijk in de Vegte, waarin het onder andere ging over de overleden George Kooymans.

De Top 4000 Lifetime Achievement Award is bedoeld om artiesten te eren die "een blijvende stempel hebben gedrukt op de muziekgeschiedenis", volgens Radio 10. De onderscheiding ging in 2025 naar Queen.