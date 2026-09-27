Golden Eye-winnaar John Turturro blij met reacties op nieuwe film

John Turturro vindt het leuk om genoemd te worden voor een mogelijke Oscarnominatie en is verrast na de positieve reacties van critici op de film The Only Living Pickpocket in New York, waar hij de hoofdrol in speelt. "Eindelijk speel ik in iets dat mensen zullen zien", zei de 69-jarige acteur zondag tijdens een masterclass op het filmfestival in Zürich, waar Amerikaanse media over schrijven.

Turturro won zaterdag de Golden Eye Award, een oeuvreprijs, en is volgens Amerikaanse media een kanshebber voor een Oscarnominatie, die hij nog niet eerder kreeg. "Het is geweldig om erkenning te krijgen, maar dat is niet waar je het voor doet", reageerde Turturro tijdens de masterclass. "Dat een film populair is, betekent niet dat het blijvend succes zal hebben, maar het is leuk om in de discussie te zitten."

De acteur is naar eigen zeggen niet competitief, maar wil beter blijven worden in zijn werk. "Ik wil er het maximale uithalen, maar het is geen sport", aldus Turturro. Naast zijn rol in The Only Living Pickpocket in New York speelt Turturro ook nog in de populaire Apple TV-serie Severance, waarvan een derde seizoen in de maak is. Turturro bevestigde zondag dat zijn karakter Irving Bailiff ook in het derde seizoen te zien zal zijn.

The Only Living Pickpocket in New York verschijnt eind oktober in de Amerikaanse bioscopen en wordt in november verwacht in Nederland. De film ging in première tijdens het Sundance filmfestival.