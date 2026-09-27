Oranje begint uitwedstrijd tegen Servië met Veerman en Meerdink

BELGRADO (ANP) - Het Nederlands elftal begint de uitwedstrijd tegen Servië in de Nations League zondag met Joey Veerman en Mexx Meerdink in het basiselftal. Veerman neemt op het middenveld de plaats in van Quinten Timber en wordt daarmee beloond voor zijn goede invalbeurt van donderdag in de Johan Cruijff ArenA tegen Duitsland (1-1).

Meerdink vervangt in de spits Brian Brobbey, die in de eerste helft van de ontmoeting met de Duitsers een spierblessure opliep.

Bondscoach Xavi Hernández heeft zijn basisopstelling verder ongewijzigd gelaten.