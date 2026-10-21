Golden Globes accepteert Michael niet als komedie of musical

De omstreden biografiefilm over Michael Jackson mag van de organisatie achter de Golden Globes niet meedoen in de categorie komedie of musical. Volgens Variety moet de film van de Hollywood Foreign Press Association (HFPA) meedoen in de categorie beste dramafilm. Dit betekent in de praktijk dat de film minder kans op prijzen maakt, omdat het aantal films in die categorie doorgaans hoger ligt dan in de categorie komedie of musical.

In de categorie beste dramafilm en beste acteur doen dit jaar ook erg goed ontvangen titels als The Odyssey, La Bola Negra, Project Hail Mary, Fjord en Club Kid mee. Voor de categorie beste bijrol maakt het niet uit, want hier wordt het onderscheid tussen de categorieën drama en musical/komedie niet gemaakt.

Producent Lionsgate, die de Michael-film maakte, heeft nog tot 31 oktober om protest aan te tekenen tegen het besluit van de HFPA. Volgens de richtlijnen van de organisatie komen alleen films in aanmerking voor de categorie komedie of musical "als liedjes als aanvulling op de dialogen worden gebruikt om het verhaal verder te helpen". In de film Michael komen wel liedjes van Jackson voor, maar deze dienen volgens de HFPA niet het plot van de film, zoals in musicals wel het geval is.

Studio's hebben vaker conflict met de Golden Globes over de definitie en de vraag of muziekfilms wel of niet voor deze categorie in aanmerking komen. Zo werd deze discussie ook gevoerd rond de films Ray, over het leven van Ray Charles, en Walk the Line, de biopic over zanger Johnny Cash. Ook muziekfilms als Bohemian Rhapsody (over Freddie Mercury) en Elvis deden mee in de categorie drama en niet in de categorie musical of komedie.

De Golden Globes worden uitgereikt op 10 januari en gelden als een van de graadmeters voor de Oscars.