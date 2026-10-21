Start kaartverkoop Toppers op schema, ondanks vertrek Joling

De startdatum van de kaartverkoop voor de Toppers-concerten in 2027 verandert niet door het onverwachte vertrek van Gerard Joling. Dat laat een woordvoerder van de gelegenheidsformatie desgevraagd aan het ANP weten. Ook de geplande concertdata gaan niet op de schop door het vertrek van het boegbeeld van de formatie.

"Meestal gaat de kaartverkoop in november van start", aldus de woordvoerder. "We verwachten dat het dit jaar ook weer het geval is. Dus daar gaat niets aan veranderen en ook aan de geplande data niet." De Toppers-concerten staan nu gepland voor 28 en 29 mei in de Johan Cruijff ArenA.

Gerard Joling maakte dinsdag bekend dat hij na 21 jaar gaat stoppen. Een heel concrete reden noemde hij niet, al stelde hij wel dat er spanningen waren. Jeroen van der Boom liet dinsdagavond weten dat hij niet van tevoren op de hoogte was van de aankondiging. Hij hoorde het pas toen media hem belden voor een reactie.