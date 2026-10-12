Linda de Mol, Susan Visser, Tjitske Reidinga en Lies Visschedijk gaan in het echt leuker met elkaar om dan hun karakters doen in de populaire serie Gooische Vrouwen. "Wij zijn wel leuker met elkaar, in de zin van: we zijn niet zo keihard. Soms zijn we in Gooische Vrouwen natuurlijk keihard", vertelt Visser maandag aan het ANP. "En zo oordelend", voegt De Mol daaraan toe.

Volgens haar hebben de vriendinnen in het echte leven "een beetje afgeleerd om te oordelen over dingen". De Mol benadrukt dat zij en haar Gooische Vrouwen-collega's in het echt "heel goed bevriend" zijn. "Je hebt heel veel met elkaar meegemaakt in de afgelopen twintig jaar. Dan ben je er voor elkaar in de goede en in de slechte tijden. Dat is een beetje cliché, maar zo is het wel", zegt ze. Volgens haar geldt die vriendschap ook voor Will Koopman, die de serie al vanaf het begin regisseert.

Het achtste seizoen van Gooische Vrouwen is momenteel elke week te zien bij Videoland. Vanaf zondag 1 november wordt de serie ook wekelijks uitgezonden op SBS6.